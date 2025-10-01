Павел Дуров рассказал, что его пытались отравить весной 2018 года. В интервью Лексу Фридману он заявил, что его мог отравить «странный сосед».

Фото скриншота с видеозаписи

Создатель мессенджера Telegram отметил, что несколько лет назад он был отравлен. По его словам, это был единственный случай в жизни, когда он думал, что умирает.

Инцидент произошел весной 2018 года, когда он занимался поиском финансирования для блокчейн-проекта TON, а несколько стран пытались заблокировать Telegram.

По его словам, однажды он вернулся домой и обнаружил у двери посылку, оставленную «странным соседом», и примерно через час почувствовал сильную, острую боль по всему телу. По его словам, у него изменились зрение и слух, стало тяжело дышать, после чего он потерял сознание.

«Я упал на пол, но не помню этого, боль затмила все. Я очнулся на полу на следующий день, уже было светло. Я был очень слаб», — вспоминал он.

Павел Дуров объяснил, что не рассказывал об этом раньше, так как не хотел пугать людей и навредить сбору средств для блокчейн-проекта TON, который проводился в тот период.