В Национальном институте общественного здравоохранения (НИОЗ) предоставили 24.kg отчет о результатах исследования уровня свинца в крови у детей дошкольного возраста (от одного года до шести лет) в Кыргызстане.

В масштабе страны у каждого пятого ребенка (21 процент) обнаружен повышенный уровень свинца в крови, превышающий пороговое значение.

«Это может вызывать беспокойство, поскольку национальные данные в этом исследовании представляют популяционный уровень воздействия свинца среди маленьких детей в общей популяции, а не только среди тех, кто проживает в экологически загрязненных районах», — говорится в отчете.

Отмечается, что в масштабе республики уровень воздействия свинца различался по демографическим данным и регионам в национальной репрезентативной выборке. Более высокий уровень свинца в крови обнаружен среди мальчиков, детей более старшего возраста, а также детей, проживающих в сельской местности и имеющих менее образованных родителей/опекунов.

Исследование проведено в 2024 году в 18 регионах. Дети с высоким уровнем свинца в крови обнаружены во всех этих районах.

Читайте по теме В КР появится лаборатория, где можно будет проверить содержание свинца в крови

Также проведено исследование в трех экологически неблагоприятных по свинцу районах.

Средний уровень свинца в крови для экологически загрязненных регионов (Майлуу-Суу, села Советское и Ак-Тюз) составляет 9,58 микрограмма на децилитр, что значительно выше, чем общенациональный средний уровень 3,9 микрограмма на децилитр.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в настоящее время рекомендует вмешательство в отношении любых детей с концентрацией свинца в крови выше 5 микрограммов на децилитр.

Но безопасного уровня воздействия свинца для детей не существует.

Свинец является сильным токсином, который может серьезно повлиять на когнитивное и физическое развитие детей. Дети особенно уязвимы к отравлению свинцом, поскольку они поглощают значительно больше свинца из окружающей среды, чем взрослые, а их центральная нервная система все еще развивается. Даже небольшое количество свинца в организме может повлиять на развитие мозга ребенка и привести к изменениям в поведении, снижению коэффициента интеллекта (IQ), что впоследствии повлияет на качество жизни.

Выявлены ключевые факторы, связанные с воздействием свинца в домохозяйствах: близость к объектам производства, связанным со свинцом, проживание с лицом, работающим со свинцом, воздействие вторичного табачного дыма, использование строительных красок, содержащих свинец, использование посуды, косметики и некоторых продуктов питания, которые могут содержать свинец, и другое.

Результаты исследования показывают, что проблема отравления свинцом детей в КР является системной и требует срочного внедрения национальной программы мониторинга и профилактики.

По словам экспертов, укрепление потенциала системы здравоохранения должно включать постоянный мониторинг уровня свинца в крови детей, интеграцию оценки воздействия свинца в рутинную педиатрическую помощь для ранней профилактики и своевременного лечения, повышение осведомленности среди медицинских работников и родителей, а также регулирование содержания свинца в потребительских товарах, использования в промышленности и производстве.