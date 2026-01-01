Одышка и рвота. Какие симптомы говорят об отравлении алкогольными суррогатами

Отравление спиртными напитками и алкогольными суррогатами — одна из самых частых причин обращения за медицинской помощью в новогодние праздники. Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.
Симптомы отравления алкоголем и его суррогатами:
- сильная одышка;
- головокружение;
- покраснение кожи;
- головная боль;
- рвота.
Могут развиться эпилептиформные припадки, непроизвольные дефекации и мочеиспускания, нарушение сознания — вплоть до комы, в результате которого может наступить смерть.
Что делать?
Не оставлять пострадавшего в одиночестве.
Постараться удерживать человека в состоянии бодрствования, в сидячем положении.
Не вызывать преднамеренную рвоту. Рвотный рефлекс человека с алкогольным отравлением не работает надлежащим образом, и он может захлебнуться.
Предложить человеку воды, если он сможет пить. Не давать кофе.
Держать в тепле. Не отправлять человека под холодный душ. Алкоголь понижает температуру тела, так что холодный душ может дополнительно поспособствовать переохлаждению.
При остановке дыхания сразу начинать искусственное дыхание и первичные реанимационные действия и продолжать до прибытия скорой помощи, или до тех пор, пока у человека не восстановится дыхание и кровообращение.
Как избежать отравления спиртными напитками:
- не употреблять алкоголь при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистых заболеваниях, психических расстройствах;
- не пить алкоголь на фоне приема лекарств (антидепрессанты, снотворные, обезболивающие и другое);
- не пить алкоголь на голодный желудок и не запивать газированными напитками;
- закусывать после выпитой дозы алкоголя, лучшая закуска — лимон: витамин C ускоряет метаболизм алкоголя;
- не смешивать и не чередовать разные спиртные напитки;
- не пить фальсифицированные спиртные напитки.
Категорически запрещается употребление спиртных напитков: детям до 16 лет, беременным и лицам, управляющим транспортными средствами.
Ранее сообщалось, что алкоголь может привести к деменции.
В Кыргызстане около 2,5 тысячи смертей в год связаны с алкоголем. Бывший министр здравоохранения предлагал поднять акцизы и ограничить время продажи алкоголя.