Одышка и рвота. Какие симптомы говорят об отравлении алкогольными суррогатами

Отравление спиртными напитками и алкогольными суррогатами — одна из самых частых причин обращения за медицинской помощью в новогодние праздники. Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.

Могут развиться эпилептиформные припадки, непроизвольные дефекации и мочеиспускания, нарушение сознания — вплоть до комы, в результате которого может наступить смерть.

Что делать?

Не оставлять пострадавшего в одиночестве.

Постараться удерживать человека в состоянии бодрствования, в сидячем положении.

Не вызывать преднамеренную рвоту. Рвотный рефлекс человека с алкогольным отравлением не работает надлежащим образом, и он может захлебнуться.

Предложить человеку воды, если он сможет пить. Не давать кофе.

Держать в тепле. Не отправлять человека под холодный душ. Алкоголь понижает температуру тела, так что холодный душ может дополнительно поспособствовать переохлаждению.

При остановке дыхания сразу начинать искусственное дыхание и первичные реанимационные действия и продолжать до прибытия скорой помощи, или до тех пор, пока у человека не восстановится дыхание и кровообращение.