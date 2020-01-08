В Бишкеке женщина пыталась продать арендованную квартиру. Ее задержали

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

Уточняется, что в милицию с заявлением обратилась жительница столицы Т.Д. Она просила принять меры в отношении гражданки Х.С., которая в декабре 2019 года взяла деньги за продажу квартиры и скрылась.

«Женщина представилась ей хозяйкой квартиры и пыталась продать недвижимость в рассрочку. Подозреваемая взяла $5 тысяч и скрылась в неизвестном направлении. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 36-летнюю Х.С. Октябрьский районный суд в отношении подозреваемой избрал меру пресечения в виде ареста, она водворена в СИЗО-1», — сообщили в УВД.

Фото УВД Октябрьского района. Подозреваемая в мошенничестве

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы или владеющих о ней какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0554102935, 0990102324 и 102.