Смерть женщины после жестокого избиения: мужчина арестован на время следствия

Баткенский городской суд отправил в СИЗО подозреваемого в жестоком избиении жены местного жителя. Напомним, от полученных травм женщина скончалась в отделении реанимации областной больницы 4 января.

Как сообщили 24. kg в УВД региона, следствие подозревает 31-летнего мужчину в убийстве супруги. Он заключен под стражу сроком на два месяца — на время следствия.

Напомним, поздно ночью 4 января в дежурную часть милиции позвонили медики и сообщили о том, что в реанимацию доставлена молодая женщина со следами побоев и ожогов. Врачам не удалось ее спасти.

Мужчина на первом допросе признался в том, что избил жену после ссоры. Сиротами остались трое детей. Погибшей было всего 26 лет.