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Происшествия

В Оше мужчина изнасиловал женщину из мести. Его осудили на девять лет

Ошский городской суд признал виновным 28-летнего М.И. по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК КР. Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина пришел к потерпевшей, чтобы отомстить. Ранее его осудили по заявлению женщины.

«Обвиняемый надел медицинскую маску, кепку и очки и пришел к С.Ж. Приставив ей нож к горлу, сказал: «Я пришел, чтобы отомстить, убью тебя». Запугав женщину, он стал домогаться ее, а затем изнасиловал. После украл у потерпевшей деньги и скрылся», — указано в приговоре.

Суд приговорил насильника к девяти годам лишения свободы.
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