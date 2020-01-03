В Оше мужчина изнасиловал женщину из мести. Его осудили на девять лет

Ошский городской суд признал виновным 28-летнего М.И. по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК КР. Об этом говорится в приговоре суда.
Мужчина пришел к потерпевшей, чтобы отомстить. Ранее его осудили по заявлению женщины.
«Обвиняемый надел медицинскую маску, кепку и очки и пришел к С.Ж. Приставив ей нож к горлу, сказал: «Я пришел, чтобы отомстить, убью тебя». Запугав женщину, он стал домогаться ее, а затем изнасиловал. После украл у потерпевшей деньги и скрылся», — указано в приговоре.
Суд приговорил насильника к девяти годам лишения свободы.