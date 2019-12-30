В Бишкеке по улице Юнусалиева сотрудниками ГУОБДД совместно со съемочной группой репортеров была остановлена подозрительная тонированная автомашина марки «ВАЗ-2107». Об этом 24.kg рассказал журналист программы.

Фото из программы "Newtv Патруль". В Бишкеке водитель управлял авто в наркотическом опьянении

По его словам, водитель, 1994 года рождения, ехал по улице Юнусалиева, затем повернул в закоулок, где и был остановлен правоохранителями. Выяснилось, что он находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Позже это подтвердили специалисты наркологического центра, куда его доставили, сообщил журналист.