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Происшествия

В Бишкеке водитель управлял авто в наркотическом опьянении

В Бишкеке по улице Юнусалиева сотрудниками ГУОБДД совместно со съемочной группой репортеров была остановлена подозрительная тонированная автомашина марки «ВАЗ-2107». Об этом 24.kg рассказал журналист программы.

из программы "Newtv Патруль"
Фото из программы "Newtv Патруль". В Бишкеке водитель управлял авто в наркотическом опьянении

По его словам, водитель, 1994 года рождения, ехал по улице Юнусалиева, затем повернул в закоулок, где и был остановлен правоохранителями. Выяснилось, что он находился в алкогольном и наркотическом опьянении. Позже это подтвердили специалисты наркологического центра, куда его доставили, сообщил журналист.

На месте составлены акты за тонировку автомобиля, употребление алкоголя и наркотических препаратов при управлении транспортным средством. Машина водворена на штрафную стоянку.
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