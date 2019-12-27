На границе с Казахстаном пограничники пресекли контрабанду ГСМ

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар-автодорожный» совместно с сотрудниками ГСБЭП пресекли незаконный провоз более одной тонны ГСМ на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает ГПС КР.

Фото ГПС КР. Автобус с контрабандным ГСМ

По ее данным, со стороны Казахстана прибыл автобус SETRA под управлением 28-летнего гражданина Кыргызстана. При досмотре пограничный наряд обнаружил дополнительный бак кустарного производства, который не был указан в документах автобуса.

Установлено, что водитель пытался незаконно провезти из Казахстана в Кыргызстан бензин. Нарушитель и автобус переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР.