19:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

На границе с Казахстаном пограничники пресекли контрабанду ГСМ

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чалдыбар-автодорожный» совместно с сотрудниками ГСБЭП пресекли незаконный провоз более одной тонны ГСМ на территорию Кыргызстана. Об этом сообщает ГПС КР.

ГПС КР
Фото ГПС КР. Автобус с контрабандным ГСМ

По ее данным, со стороны Казахстана прибыл автобус SETRA под управлением 28-летнего гражданина Кыргызстана. При досмотре пограничный наряд обнаружил дополнительный бак кустарного производства, который не был указан в документах автобуса.

Установлено, что водитель пытался незаконно провезти из Казахстана в Кыргызстан бензин. Нарушитель и автобус переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП КР.
Ссылка:
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Новые правила торговли ГСМ. Оптовая продажа возможна только с нефтебаз
В новостройке «Кара-Жигач» работает незаконная точка по продаже ГСМ
Контрабанда ГСМ. В Кыргызстане введен запрет на ввоз нефти автотранспортом
Казахстан не позволит Кыргызстану заниматься реэкспортом нефти
Казахстан планирует ввести временный запрет на вывоз ГСМ автотранспортом
Нефтетрейдеры просят не передвигать сроки вступления регламента на импорт ГСМ
Соглашение с Казахстаном по импорту бензина. Подписан протокол, разногласий нет
Соглашение с Казахстаном по импорту бензина могут подписать на этой неделе
Соглашение с Казахстаном о поставках бензина. Точной даты подписания нет
Казахстан готов в июле начать поставки ГСМ в Кыргызстан
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке женщина упала под колеса маршрутки и&nbsp;погибла В Бишкеке женщина упала под колеса маршрутки и погибла
Пассажирский самолет потерпел крушение в&nbsp;Казахстане Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане
В&nbsp;Чуйской области мужчина зарезал жену, а&nbsp;затем совершил суицид В Чуйской области мужчина зарезал жену, а затем совершил суицид
Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
27 декабря, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, новогодние концерты и любимые сказки Афиша Бишкека на выходные: выставки, новогодние концерт...
18:48
В Чон-Алае запретили на похоронах забивать скот и накрывать столы
18:47
Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж
18:39
В Кыргызстане суды присяжных начнут работать с 2025 года
18:14
Скандал в «Ата Мекене». Омурбек Текебаев обещает обновление партии