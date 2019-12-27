Крушение самолета в Казахстане. Среди пострадавших есть кыргызстанец

При крушении самолета в Казахстане пострадал один кыргызстанец. Об этом 24.kg сообщили в МИД КР.

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В ведомстве отметили, что, по предварительной информации Генконсульства КР в Алматы, пострадал один кыргызстанец, он находится в больнице.

«Данных о его состоянии нет. Представители консульства выехали в больницу», — сказали в МИД.

Напомним, сегодня утром поступила информация о том, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Позже опубликовали фотографии разбившегося самолета. Открыта горячая линия. По последним данным, число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы составило 12 человек.