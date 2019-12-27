Крушение самолета в Казахстане: 28 декабря 2019 года объявили траурным днем

В Казахстане 28 декабря объявили днем общенационального траура. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Отмечается, что такое решение принял президент Касым-Жомарт Токаев в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы.

Напомним, сегодня утром поступила информация о том, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Позже опубликовали фотографии разбившегося самолета. Открыта горячая линия. По последним данным, число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы составило 12 человек.