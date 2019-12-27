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Происшествия

Крушение самолета в Казахстане: погибла выпускающий редактор Informburo.kz

Фото Tengrinews.kz. Журналист Дана Круглова
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Крушение самолета в Казахстане: 28 декабря 2019 года объявили траурным днем

Выпускающий редактор новостного портала Informburo.kz Дана Круглова погибла при крушении самолета Bek Air в Алматы. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

По его данным, полет был под вопросом, так как в Алматы у нее были запланированы рабочие встречи. Но Дана хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане и решила все-таки лететь этим рейсом.

«Дана Круглова была настоящим журналистом. Ее статьи вызывали резонанс, становились примером для всех сотрудников редакции. В январе Дана стала выпускающим редактором, а 1 декабря возглавила отдел расследований. Она была честной, смелой и объективной. Это страшная потеря для всех нас», — заявил главный редактор Informburo.kz Михаил Дорофеев.

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По последним официальным сведениям, число погибших в авиакатастрофе составило 12 человек, еще 49 числятся пострадавшими и находятся в больницах Алматы. По остальным пассажирам и членам экипажа разбившегося самолета информации пока нет.

Самолет, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан, во время взлета потерял скорость, пробил ограждение и врезался в двухэтажное здание.

По предварительным данным, на борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Все полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане временно приостановили.
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