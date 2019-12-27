11:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Крушение самолета в Казахстане: число погибших увеличилось до 14 человек

В результате крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air возле аэропорта города Алматы, по предварительным данным, погибли 14 человек. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По его данным, число пострадавших достигло 35 человек. Из них 22 находятся в крайне тяжелом состоянии. Их госпитализируют в больницы Алматы.

Деятельность Bek Air приостановили до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета авиакомпании.

На месте крушения работают около тысячи человек.

Самолет, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан, во время взлета потерял скорость, пробил ограждение и врезался в двухэтажное здание.

По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, пять членов экипажа. Все полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане временно приостановили.
Ссылка:
просмотров: 758
Версия для печати
Материалы по теме
Крушение самолета в Казахстане: пока сообщают о девяти погибших
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане
Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать
В Токмаке провели баскетбольный турнир памяти жертв авиакатастрофы
В России пассажирский самолет столкнулся с птицами и сел на кукурузном поле
Военный самолет рухнул на жилые дома в Пакистане. Погибли 19 человек
У Boeing 737 Mах новая проблема. Вернется ли самолет в небо — неизвестно
Два немецких истребителя столкнулись в воздухе. Один пилот погиб
Boeing не планировал исправлять ошибку в системе лайнера 737 MAX до 2020 года
Крушение вертолета в Нью-Йорке записали на видео
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке женщина упала под колеса маршрутки и&nbsp;погибла В Бишкеке женщина упала под колеса маршрутки и погибла
В&nbsp;Чуйской области мужчина зарезал жену, а&nbsp;затем совершил суицид В Чуйской области мужчина зарезал жену, а затем совершил суицид
Пассажирский самолет потерпел крушение в&nbsp;Казахстане Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане
Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику
Бизнес
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
27 декабря, пятница
11:42
В Бишкеке дымится лаборатория Бонецкого В Бишкеке дымится лаборатория Бонецкого
11:25
Скандал в «Ата Мекене». Еще четыре человека вышли из состава партии
11:21
ЦИК прекратила депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова
11:09
Крушение самолета в Казахстане: число погибших увеличилось до 14 человек
10:36
Мужчина погиб при пожаре в селе Новопокровка