Крушение самолета в Казахстане: число погибших увеличилось до 14 человек

В результате крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air возле аэропорта города Алматы, по предварительным данным, погибли 14 человек. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По его данным, число пострадавших достигло 35 человек. Из них 22 находятся в крайне тяжелом состоянии. Их госпитализируют в больницы Алматы.

Деятельность Bek Air приостановили до выяснения обстоятельств в связи с крушением самолета авиакомпании.

На месте крушения работают около тысячи человек.

Самолет, направлявшийся из Алматы в Нур-Султан, во время взлета потерял скорость, пробил ограждение и врезался в двухэтажное здание.

По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, пять членов экипажа. Все полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане временно приостановили.