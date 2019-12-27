Крушение самолета в Казахстане: пока сообщают о девяти погибших

В результате крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air возле аэропорта города Алматы, по предварительным данным, погибли девять человек. Еще девять ранены, среди них шестеро детей, сообщило агентство Tengrinews.kz.
«27 декабря 2019 года в 7.22 рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. Создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра», — говорится в официальном сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, пять членов экипажа. Все полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане временно приостановили.
Казахстанская авиакомпания Bek Air основана в 1999 году. Базируется в аэропорту города Уральска. Занимает второе место в Казахстане по внутренним перевозкам. Ее парк состоит из десяти самолетов Fokker 100.
- Fokker-100 — среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской авиакомпанией Fokker в 1980-х годах. Способен перевозить до 107 пассажиров на короткие и средние расстояния. Производство самолетов этого типа завершилось в 1997 году. Всего произвели 283 воздушных судна, шесть из них, включая рейс Bek Air, потерпели крушение.