10:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Крушение самолета в Казахстане: пока сообщают о девяти погибших

В результате крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air возле аэропорта города Алматы, по предварительным данным, погибли девять человек. Еще девять ранены, среди них шестеро детей, сообщило агентство Tengrinews.kz.

«27 декабря 2019 года в 7.22 рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. Создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра», — говорится в официальном сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

По предварительным данным, на борту находилось 95 пассажиров, пять членов экипажа. Все полеты самолетов Fokker-100 в Казахстане временно приостановили.

Казахстанская авиакомпания Bek Air основана в 1999 году. Базируется в аэропорту города Уральска. Занимает второе место в Казахстане по внутренним перевозкам. Ее парк состоит из десяти самолетов Fokker 100.

  • Fokker-100 — среднемагистральный пассажирский самолет, разработанный голландской авиакомпанией Fokker в 1980-х годах. Способен перевозить до 107 пассажиров на короткие и средние расстояния. Производство самолетов этого типа завершилось в 1997 году. Всего произвели 283 воздушных судна, шесть из них, включая рейс Bek Air, потерпели крушение.
Ссылка:
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане
Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать
В Токмаке провели баскетбольный турнир памяти жертв авиакатастрофы
В России пассажирский самолет столкнулся с птицами и сел на кукурузном поле
Военный самолет рухнул на жилые дома в Пакистане. Погибли 19 человек
У Boeing 737 Mах новая проблема. Вернется ли самолет в небо — неизвестно
Два немецких истребителя столкнулись в воздухе. Один пилот погиб
Boeing не планировал исправлять ошибку в системе лайнера 737 MAX до 2020 года
Крушение вертолета в Нью-Йорке записали на видео
Кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в авиакрушении в Москве нет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке женщина упала под колеса маршрутки и&nbsp;погибла В Бишкеке женщина упала под колеса маршрутки и погибла
В&nbsp;Чуйской области мужчина зарезал жену, а&nbsp;затем совершил суицид В Чуйской области мужчина зарезал жену, а затем совершил суицид
Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику Представитель иностранной компании задержан при передаче взятки чиновнику
В&nbsp;очереди в&nbsp;бишкекской поликлинике подрались женщины В очереди в бишкекской поликлинике подрались женщины
Бизнес
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
27 декабря, пятница
10:01
Объявлен конкурс на логотип и слоган для Перекрестного года Кыргызстана и России Объявлен конкурс на логотип и слоган для Перекрестного...
09:59
Президент рассказал о коррупции на таможне. Чиновники не знают, что ответить
09:55
Крушение самолета в Казахстане: пока сообщают о девяти погибших
09:30
Супруга Нурбека Алимбекова имеет доли в строительных компаниях. Депутат скрыл их
09:14
Визовый центр посольства Австрии откроют в Кыргызстане