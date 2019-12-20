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Происшествия

В Иссык-Атинском районе мужчина избил гостя и угрожал ножом. Его задержали

В Иссык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В милицию обратился 39-летний житель Аламединского района Д.А. Он просил принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Марс, который избил его гостя и размахивал ножом.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый избил мужчину и угрожал ему ножом

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Сотрудники СКМ ОВД Иссык-Атинского района задержали и водворили в изолятор временного содержания 57-летнего Т.М. В настоящее время досудебное производство продолжается», — сообщили в ГУВД.
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