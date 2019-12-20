В Бишкеке военнослужащий Нацгвардии задержал грабителя

В Бишкеке военнослужащий Национальной гвардии Акматбек Абиров задержал грабителя. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Уточняется, что в микрорайоне «Джал» грабитель вырвал у женщины сумку с деньгами и пытался сбежать. В это время находившийся недалеко сержант догнал злоумышленника и задержал до приезда милиции.

«Потерпевшая обратилась с заявлением в УВД Ленинского района. В сумке у нее находились золотые украшения, $1 тысяча и 24 тысячи сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Грабеж» УК КР. Задержанный по подозрению в совершении этого преступления 26-летний А.М. водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — сообщили в ГУВД.