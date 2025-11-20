В Чуйской области задержаны двое подозреваемых в совершении грабежа

15 ноября 2025 года в ОВД Кеминского района обратился гражданин К.Ж., 2001 года рождения, с заявлением о том, что в ночь на 15 ноября 2025 года, примерно с 00.00 до 01.00, между селами Кароол-Добо и Калмак-Ашуу Чон-Кеминской долины Кеминского района, когда он ехал с друзьями на автомобиле марки Honda Accord, сзади их догнала автомашина Toyota Camry. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, автомобиль начал прижимать их к обочине и вынуждать остановиться. «После остановки из автомобиля вышли неизвестные лица, нанесли заявителю телесные повреждения, из бардачка машины из его кошелька похитили 30 тысяч сомов и скрылись. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.