В Санкт-Петербурге кыргызстанку ограбили на 7 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге в квартиру кыргызстанки ворвались двое злоумышленников, связали ее и похитили украшения на 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По его данным, 13 февраля вечером в управление МВД по Невскому району обратилась 27-летняя женщина и сообщила, что к ней ворвались вооруженные люди и похитили ее имущество. Приехавшие сотрудники установили, что потерпевшая — гражданка Кыргызстана в свободное от основной работы время перепродавала ювелирные изделия на сайте бесплатных объявлений. В среду ей позвонил мужчина, заинтересованный в покупке золотого колье с бриллиантами, и договорился о встрече.

Спустя два часа он приехал с другом посмотреть изделие. Когда женщина открыла дверь, преступники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, связали ее скотчем. Они похитили ювелирные украшения, две пары наручных часов, мобильный телефон и наличные деньги. Сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей.