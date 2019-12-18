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Происшествия

Появились фотографии с места схода вагонов в Кыргызстане

На месте схода с рельс вагонов ведутся восстановительные работы. Об этом сообщила пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, привлечены грузовые автомашины и автокран. Причины произошедшего еще не установили, ведутся работы по восстановлению движения поездов.

На телеграм-канале «Короче» также опубликовали видео с места происшествия.

Напомним, движение поездов на участке Рыбачье — Джель-Арык в Кеминском районе Чуйской области временно закрыто: на участке произошел сход восьми грузовых вагонов. 
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