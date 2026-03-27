Экономика

В Бишкеке прошла встреча руководителей железных дорог стран ШОС. Что обсудили

В Бишкеке состоялась шестая встреча руководителей железнодорожных администраций государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В результате подписан итоговый протокол.

Как сообщили в госпредприятии «Кыргыз темир жолу», участники обсудили развитие международных перевозок, модернизацию инфраструктуры и интеграцию железнодорожных систем. Отдельное внимание уделено подготовке кадров и совместным образовательным программам.

Генеральный директор компании Азамат Сакиев отметил, что за последние два года объем перевозок между Кыргызстаном и странами ШОС вырос примерно на треть. По его словам, республика активно участвует в формировании международных транспортных коридоров, что способствует росту транзита.

Также он подчеркнул значение цифровизации отрасли. В 2025 году введена система «Единая модель перевозочного процесса», которая позволяет повысить эффективность перевозок и упростить взаимодействие между участниками рынка.

В заседании приняли участие представители железнодорожных администраций Кыргызстана, Беларуси, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана, а также секретариата ШОС и Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Встреча проводится как площадка для координации действий и выработки совместных решений. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать развитию транзитного потенциала и повышению эффективности международных перевозок.
Материалы по теме
Форум «Миррахимовские чтения» проходит в Бишкеке с участием стран ШОС
МИД Кыргызстана усиливает позиции: итоги года и планы на ШОС
Адылбек Касымалиев: новый Бишкек, стадион к ШОС, трасса и перенос госорганов
В Бишкеке определили лучших инноваторов — поедут на ШОС в Ташкент
На железной дороге Балыкчи — Кочкор провели 100 взрывов
Железная дорога. Депутат просит выделить компенсационные выплаты жителям Сузака
Эскалация на Ближнем Востоке. ШОС выступила с заявлением
В Кыргызстане военные эшелоны освободили от всех платежей
Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве
Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР
Популярные новости
Рубль стремительно падает, подешевели и&nbsp;другие валюты. Курс на&nbsp;23&nbsp;марта Рубль стремительно падает, подешевели и другие валюты. Курс на 23 марта
Резкое падение рубля сменилось столь&nbsp;же быстрым ростом. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;марта Резкое падение рубля сменилось столь же быстрым ростом. Курс валют на 25 марта
Рубль и&nbsp;евро прекратили падение и&nbsp;пошли в&nbsp;рост. Курс валют на&nbsp;24&nbsp;марта Рубль и евро прекратили падение и пошли в рост. Курс валют на 24 марта
Владимир Путин подписал указ об&nbsp;ограничении на&nbsp;вывоз в&nbsp;ЕАЭС наличных рублей Владимир Путин подписал указ об ограничении на вывоз в ЕАЭС наличных рублей
Бизнес
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
В Бишкеке прошла встреча руководителей железных дорог стран ШОС. Что обсудили