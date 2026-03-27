В Бишкеке прошла встреча руководителей железных дорог стран ШОС. Что обсудили

В Бишкеке состоялась шестая встреча руководителей железнодорожных администраций государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. В результате подписан итоговый протокол.

Как сообщили в госпредприятии «Кыргыз темир жолу», участники обсудили развитие международных перевозок, модернизацию инфраструктуры и интеграцию железнодорожных систем. Отдельное внимание уделено подготовке кадров и совместным образовательным программам.

Генеральный директор компании Азамат Сакиев отметил, что за последние два года объем перевозок между Кыргызстаном и странами ШОС вырос примерно на треть. По его словам, республика активно участвует в формировании международных транспортных коридоров, что способствует росту транзита.

Также он подчеркнул значение цифровизации отрасли. В 2025 году введена система «Единая модель перевозочного процесса», которая позволяет повысить эффективность перевозок и упростить взаимодействие между участниками рынка.

В заседании приняли участие представители железнодорожных администраций Кыргызстана, Беларуси, Индии, Ирана, Пакистана, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана, а также секретариата ШОС и Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Встреча проводится как площадка для координации действий и выработки совместных решений. Ожидается, что достигнутые договоренности будут способствовать развитию транзитного потенциала и повышению эффективности международных перевозок.