Объем грузоперевозок по железной дороге в 2025 году достиг 10,5 миллиона тонн

В 2025 году ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» достигло рекордных показателей по объему перевозок грузов железнодорожным транспортом, что стало важным событием в истории кыргызской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса, подводя итоги 2025 года.

По ее данным, в течение длительного времени среднегодовой объем грузоперевозок по железной дороге в стране составлял 7 миллионов тонн. По итогам 2024 года объем перевозок достиг 9,2 миллиона тонн, а в 2025 году этот показатель достиг 10,5 миллиона тонн, или 114,2 процента грузов. Это на 1,3 миллиона тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сообщается, что в настоящее время на средства Национальной компании «Кыргыз темир жолу» построен участок железной дороги Балыкчи — Кочкор протяженностью 50 километров. Проектная длина дороги составляет 63,4 километра.

Кроме того, завершены работы по устройству фундамента здания станции Кочкор, ведутся строительные работы по возведению вокзала. Также установлен монолитно-бетонный каркас первого этажа здания. На 2026 год запланировано введение станции Кочкор в эксплуатацию и начать функционирование этого участка кыргызской железной дороги.

Также отмечается, что начались полномасштабные строительные работы по всей протяженности железной дороги «Китай - Кыргызстан - Узбекистан». Проект предусматривает строительство 50 мостов, 29 тоннелей.

Вместе с тем в кратчайшие сроки были проведены работы по строительству временных инфраструктурных объектов, необходимых для реализации проекта. Полностью завершены работы по установке временной линии электропередачи. По всей полосе железной дороги (192,323 километра) были построены временные пути. По всей линии было полностью введено в эксплуатацию 11 основных строительных лагерей. Также все 29 тоннелей по трассе перешли в стадию подземных переходных работ.