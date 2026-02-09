Увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год намерена КР

В рамках Национальной программы развития экономики до 2030-го Кыргызстан ставит цель увеличить грузооборот железных дорог до 15 миллионов тонн в год. Об этом на бизнес-форуме «B5+1» сообщил директор профильного центра Министерства экономики и коммерции Урмат Тахиров.

По его словам, в рамках нацпрограммы развития заложены конкретные параметры, направленные на улучшение пропускной способности железных дорог.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года объем грузоперевозок по железной дороге достиг 10,5 миллиона тонн.

Чиновник добавил, что также предусмотрено развитие логистической инфраструктуры. Запланированы строительство не менее 1 миллиона квадратных метров складских помещений и реконструкция ключевых дорог. К 2030-му транспортный сектор страны должен приносить до $1,5 миллиарда ежегодно.