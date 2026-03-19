В Нарынской области завершен заключительный этап буровзрывных работ на строительстве железной дороги Балыкчи — Кочкор. Об этом сообщили в «Кыргыз темир жолу».

Работы прошли 17 марта в Кочкорском районе и охватили участки с 37-го по 43-й километр железной дороги. Всего за период реализации проекта выполнили 100 взрывов, первый из которых произвели в июле 2024 года.

При взрывных работах временно перекрывали дороги на участке с 37-го по 39-й километр.

В компании отметили, что все работы проводили с соблюдением строгих требований безопасности — не зафиксировано ни одного случая травмирования людей и животных, повреждений близлежащих объектов, включая жилые дома и кафе.

Как подчеркнули в «Кыргыз темир жолу», буровзрывные работы стали ключевым этапом строительства, позволившим продвинуться в сложных геологических условиях.

Общая протяженность железной дороги Балыкчи — Кочкор составляет 63,4 километра. На большей части линии уже сформировали земляное полотно. В настоящее время продолжаются строительные работы, в том числе активное возведение станции «Кочкор».

В компании поблагодарили местных жителей, водителей и пассажиров за терпение и понимание во время работ.