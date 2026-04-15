Общество

На ж/д Кыргызстан — Китай — Узбекистан ведутся работы по проходке тоннелей

В рамках строительства железной дороги Кыргызстан – Китай – Узбекистан в настоящее время ведутся работы по проходке тоннелей и подготовке инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в части инфраструктуры завершены работы по установке временных линий электроснабжения: установлены 4 трансформаторные подстанции, смонтировано 2 тысячи 95 опор и протянуто 259 километров линий электропередачи. По всей протяженности железной дороги построено 192,323 километра временных дорог.

Кроме того, на отдельных участках начаты земляные работы, ведется формирование земляного полотна.
Проектом предусмотрено строительство 29 тоннелей общей протяженностью 104,83 километра.
Во всех 29 тоннелях, включая 8 тоннелей протяженностью более 5 километров, ведутся подземные проходческие работы.

В рамках коридора также запланировано строительство трех крупных тоннелей, каждый из которых будет превышать 12 километров в длину:

1. Тоннель Нарын №1;
2. Тоннель Кош-Добо;
3. Тоннель Фергана.

Общая протяженность железной дороги Кыргызстан – Китай – Узбекистан составит более 530 километров, из которых около 304 километров пройдут по территории Кыргызской Республики.
