Жители ряда сел Сузакского района поднимают вопросы компенсаций и соблюдения экологических требований при строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщил депутат Бекмурза Чолпонбай уулу на заседании Жогорку Кенеша.

По словам парламентария, к нему обратились жители сел Саты, Таран-Базар, Калмак-Кырчын и Жоон-Кунгой Сузакского района.

«В обращении они обозначили ряд проблем, связанных с реализацией проекта строительства железной дороги. Жители поднимают вопрос компенсаций за затронутое проектом имущество и своевременности выплат. Поступают также сведения о нарушении экологических требований в ходе взрывных работ при реализации проекта», — рассказал Бекмурза Чолпонбай уулу.

Он считает необходимым усилить контроль со стороны уполномоченных государственных органов, в том числе в части экологического и технического надзора.