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Происшествия

Блестящее мастерство пилота. Аварийная посадка самолета прошла без выпуска шасси

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Коста-Рики, не выпустив шасси. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам 49-летнего пилота Альваро Чаваррия (Alvaro Chavarra), у самолета Piper PA-34 Seneca во время полета возникли проблемы с шасси. На борту лайнера находились четыре туриста, которые должны были приземлиться в городе Алахуэла и пересесть на стыковочный рейс в Хьюстон, США.

После обнаружения неисправности летчик с семилетним стажем проинструктировал пассажиров и начал вырабатывать топливо, а затем снижаться. В итоге Чаваррии удалось посадить самолет и спасти всем жизнь. Сперва он приземлился на газон, после чего проскользил по траве и выкатился на взлетно-посадочную полосу (ВПП).

В аэропорту лайнер ожидала пожарная машина, которая моментально залила ВПП пеной, чтобы он не загорелся. Четверо туристов, а затем и оба пилота оперативно покинули борт. Никто из них не пострадал.
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