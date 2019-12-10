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Происшествия

У иностранца отобрали деньги и машину в Сокулукском районе. Преступники найдены

Сотрудники СКМ ОВД Сокулукского района раскрыли разбойное нападение на иностранного гражданина. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области КР.

По ее данным, сообщение о разбойном нападении поступило в ОВД Сокулукского района 5 декабря.

Со слов потерпевшего, в комнату, где он проживал, ворвались трое неизвестных. Угрожая ножом, взяли более 70 тысяч сомов, со двора угнали автомашину «Форд Мондео».

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД района по признакам преступления, предусмотренного статьей 202 (разбой) УК КР. Начато досудебное производство.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личности троих подозреваемых установлены, они задержаны.

Оперативники в Жумгальском районе Нарынской области нашли и угнанную автомашину.
Задержанные водворены в СИЗО-1 Бишкека. Досудебное производство продолжается.
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