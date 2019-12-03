В Таласе двое несовершеннолетних изнасиловали девочку

В Таласе двое несовершеннолетних изнасиловали 16-летнюю девочку. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

Уточняется, что девочка обратилась с заявлением в милицию. Она рассказала, что ее изнасиловали двое подростков в ночь на 24 ноября возле городского стадиона «Динамо».

«Факт зарегистрирован в ЕРПП, досудебное производство ведется по статье «Изнасилование». Были задержаны двое подростков — 17 и 16 лет. Однако они не водворены в ИВС, поскольку являются несовершеннолетними. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертов будет дана юридическая оценка действиям подозреваемых», — отметили в УВД.