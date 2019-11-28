Более 120 килограммов насвая пытался провезти кыргызстанец в Россию

На погранпереходе «Петухово» специалисты курганского управления Роспотребнадзора выявили и изъяли партию насвая, который житель Бишкека пытался провезти через границу России и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Курганской области.

По ее данным, 127,5 килограмма насвая были упакованы в пять полипропиленовых мешков. «По результатам экспертизы установлено, что ввозимое на территорию России вещество не имеет маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами», — пояснили причину изъятия насвая в контрольно-надзорном ведомстве.

В отношении гражданина Кыргызстана, пытавшегося провезти его, составлен протокол по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ («Оборот табачных изделий без маркировки»).

Насвай изъят и передан на ответственное хранение в Тюменскую таможню. В дальнейшем вещество предполагают уничтожить.