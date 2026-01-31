11:33
Общество

До 80 процентов случаев рака органов полости рта связаны с употреблением насвая

По данным онкологов, до 80 процентов случаев рака языка, губ, органов полости рта и гортани напрямую связаны с употреблением насвая. Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.

По данным специалистов, продажа насвая в Кыргызстане не запрещена на законодательном уровне, он доступен, продается в компактных упаковках, не имеет резкого запаха, как сигареты, поэтому кажется «безобидным». Именно это делает насвай особенно опасным — он привлекает не только взрослых, но и детей, и подростков.

При этом производство насвая не регулируется, а в его составе вещества, представляющие серьезную угрозу для здоровья человека.

В БЦУЗ предупреждают, что употребление насвая разрушительно воздействует на организм:

  • центральная нервная система — повышенная раздражительность, рассеянность, депрессивные состояния, ухудшение памяти, частые головные боли;
  • сердечно-сосудистая система — сужение сосудов, нехватка кислорода и питательных веществ, нарушение сердечного ритма;
  • желудочно-кишечный тракт — интоксикация, тошнота, рвота, диарея, боли в желудке, гастрит, язвенные поражения;
  • репродуктивная система — снижение выработки и активности половых гормонов;
  • полость рта — неприятный запах, жжение и боль десен, разрушение зубов, образование язв и ран.

У детей и подростков есть риск задержки и нарушений физического, интеллектуального и психологического развития.
