До 80 процентов случаев рака органов полости рта связаны с употреблением насвая

По данным онкологов, до 80 процентов случаев рака языка, губ, органов полости рта и гортани напрямую связаны с употреблением насвая. Об этом сообщил Бишкекский центр укрепления здоровья.

По данным специалистов, продажа насвая в Кыргызстане не запрещена на законодательном уровне, он доступен, продается в компактных упаковках, не имеет резкого запаха, как сигареты, поэтому кажется «безобидным». Именно это делает насвай особенно опасным — он привлекает не только взрослых, но и детей, и подростков.

При этом производство насвая не регулируется, а в его составе вещества, представляющие серьезную угрозу для здоровья человека.

В БЦУЗ предупреждают, что употребление насвая разрушительно воздействует на организм:

центральная нервная система — повышенная раздражительность, рассеянность, депрессивные состояния, ухудшение памяти, частые головные боли;

сердечно-сосудистая система — сужение сосудов, нехватка кислорода и питательных веществ, нарушение сердечного ритма;

желудочно-кишечный тракт — интоксикация, тошнота, рвота, диарея, боли в желудке, гастрит, язвенные поражения;

репродуктивная система — снижение выработки и активности половых гормонов;

полость рта — неприятный запах, жжение и боль десен, разрушение зубов, образование язв и ран.

У детей и подростков есть риск задержки и нарушений физического, интеллектуального и психологического развития.