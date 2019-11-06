Задержан участник массовой драки у рынка в Новосибирске

Задержан еще один подозреваемый в совершении хулиганских действий на рынке города Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 36-летний уроженец Кара-Суйского района Ошской области подозревается в вымогательстве и совершении хулиганства в отношении соотечественников.

Напомним, что в октябре произошла драка, в которой принимали участие уроженцы Кыргызстана.

Установлены анкетные данные лиц из числа уроженцев Ошской области, которые входили в преступную группу «Тамерлан».

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Задержанный уроженец Кара-Суйского района, ныне гражданин России, скрывался от правоохранительных органов на территории Иркутской области, силовики задержали его в конце октября на железнодорожном вокзале.

Он же состоял на оперативном учете МВД Кыргызстана как активный член одной из ОПГ.

В настоящее время российскими правоохранительными органами устанавливается причастность задержанного лица к другим аналогичным преступлениям.

Проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию других лиц, причастных к противоправным действиям у Хилокского рынка Новосибирска.