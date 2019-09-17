Конфликт на границе. В Лейлекской больнице остается трое пограничников

В Лейлекской территориальной больнице остается трое раненых пограничников. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, пострадавших прооперировали. Один пока остается в операционной палате.

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В ведомстве добавили, что в Лейлекскую больницу прибыли узкие специалисты из Ошской межобластной клинической и Баткенской областной объединенной больниц. Кроме того, была отправлена машина с компонентами крови.

Напомним, ранее в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии доставили 10 раненых. «Оставшиеся в Лейлекской больнице — не транспортабельны», — отметили в Минздраве.

Напомним, накануне на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана сообщают о 12 пострадавших гражданах РТ и троих погибших.