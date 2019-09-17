Конфликт на границе. Таджикские СМИ сообщают о трех погибших военнослужащих

Во время конфликта на кыргызско-таджикском участке границы погибли трое военнослужащих Таджикистана. Об этом сообщает информагентство ASIA-Plus со ссылкой на источники в силовых органах.

По данным агентства, погибли комендант — пограничник джамоата Овчи Калъача подполковник Рустам Убайдуллоев, 1984 года рождения, рядовые Рамазон Исломов, 1998 года рождения, и Гиесидин Суванов, 2000 года рождения.

Еще пятеро военнослужащих получили ранения. Они находятся в Центральной районной больнице Бободжонгафуровского района.

Напомним, накануне в Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. По данным Погранслужбы Кыргызстана, таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты «Максат» и «Сай».

Один военнослужащий с кыргызской стороны погиб, 13 человек ранены, в том числе подросток. Власти Таджикистана утверждают, что огонь по мирным жителям села Овчи Калъача Бободжонгафуровского района открыли кыргызстанцы. Сообщается о 12 пострадавших гражданах РТ.