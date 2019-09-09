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Происшествия

Три года проведет кыргызстанец в российской тюрьме за грабеж

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил кыргызстанца к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщило издание «МК в Новосибирске».

По его данным, преступление произошло 2 декабря 2018 года. Гражданин Кыргызстана Адылбек Кадиржанов зашел в компьютерный клуб ООО «Форсаж» и, приставив нож к шее администратора клуба, потребовал деньги из кассы. 

Как пояснил осужденный, накануне он проиграл в этом компьютерном клубе 10 тысяч рублей, которыми должен был закрыть проценты по кредиту, и решил таким образом «отыграться». Когда охранник клуба поднял тревогу, Кадиржанов испугался, поранил девушке-администратору локоть и убежал. После задержания свою вину Кадиржанов полностью признал, отметив, что на преступление пошел из-за бедности. 
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