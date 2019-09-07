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Происшествия

Серийных угонщиков автомобилей задержали в Бишкеке

Подозреваемых в совершении серийных автоугонов задержали оперативники бишкекской милиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 24 августа 2019 года в УВД Октябрьского района обратился житель Бишкека с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 23 на 24 августа угнали автомобиль «Хонда Фит» стоимостью $3,5 тысячи. Он был припаркован во дворе многоэтажного дома в 12-м микрорайоне.

По факту начали досудебное производство по статье 206 (угон автомототранспортного средства) УК КР.

Кроме того, 30 августа 2019 года в УВД Свердловского района обратился еще один житель столицы, у которого ночью на бульваре Молодой Гвардии угнали припаркованную автомашину «Хонда Фит».

2 сентября 2019 года в УВД Первомайского района обратился третий житель столицы. У него в ночь с 1 на 2 сентября также на бульваре Молодой Гвардии угнали автомашину «Хонда Фит».

4 сентября в УВД Ленинского района обратилась жительница столицы, у которой на улице Чапаева угнали припаркованную автомашину «Хонда Одиссей».

По данным фактам также начали досудебное производство.

В итоге оперативники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района и ГУВД Бишкека задержали подозреваемых, 1989 и 1991 годов рождения. Суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца с содержанием в СИЗО-1.

Граждан, пострадавших от злоумышленников или владеющих какой-либо информацией, милиция просит обращаться по телефонам: 0709767606, 0771676728 и 102.
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