Кыргызстанца отдали под суд за незаконное пересечение границы России

Заместитель прокурора Сахалинской области РФ утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении гражданина Кыргызстана. Его обвинили в незаконном пересечении границы, сообщили российские СМИ.

По данным областной прокуратуры, следствие установило, что ранее гражданина КР по решению суда выдворили за пределы РФ за нарушение миграционного законодательства.

После выезда с территории России обвиняемый оформил новый загранпаспорт с измененными личными данными, а затем дважды незаконно пересек границу РФ и прибыл в Сахалинскую область. Здесь его и задержала оперативная служба Пограничного управления ФСБ России по региону.

Уголовное дело направили в Южно-Сахалинский городской суд.

За незаконное пересечение границы кыргызстанцу грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.