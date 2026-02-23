Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров бесхозных земель для обработки. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша заявил первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, ревизия показала, что в стране имеется 614 тысяч гектаров бесхозных земель.

«Из них мы сейчас готовы выделить под сельхознужды 200 тысяч гектаров. Такая инициатива направлена на создание новых рабочих мест, поддержку трудовых мигрантов. Мы готовы помогать тем, кто хочет работать на земле, с обеспечением участков водой, электричеством, а мигранты уже будут вкладывать средства на огорожение своих участков, приобретение оборудования на капельное или дождевальное орошение и заниматься сельскохозяйственными работами. Уже начали поступать заявки от желающих», — добавил Жаныбек Керималиев.