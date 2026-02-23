11:28
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Власть

Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров бесхозных земель

Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров бесхозных земель для обработки. Об этом на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды Жогорку Кенеша заявил первый замминистра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев.

По его словам, ревизия показала, что в стране имеется 614 тысяч гектаров бесхозных земель.

«Из них мы сейчас готовы выделить под сельхознужды 200 тысяч гектаров. Такая инициатива направлена на создание новых рабочих мест, поддержку трудовых мигрантов. Мы готовы помогать тем, кто хочет работать на земле, с обеспечением участков водой, электричеством, а мигранты уже будут вкладывать средства на огорожение своих участков, приобретение оборудования на капельное или дождевальное орошение и заниматься сельскохозяйственными работами. Уже начали поступать заявки от желающих», — добавил Жаныбек Керималиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363112/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
В России хотят ввести дополнительные платежи для трудовых мигрантов из стран СНГ
В 2025 году за нарушения из России выдворили 72 тысячи иностранцев
В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать в сфере торговли
В Соцфонде КР рассказали, как защищают пенсионные права мигрантов
Мигранты в России будут подтверждать доходы и платить налоги заранее
В России число иностранных рабочих на стройках снизилось до 20 процентов
В России расширят перечень оснований для увольнения мигрантов
В Нарынской области возвращены участки стоимостью более 80 миллионов сомов
В городе Ош откроют центр предвыездной ориентации для мигрантов
МИД два года ведет переговоры с Казахстаном по отмене режима пребывания «90/180»
Популярные новости
Снести все конструкции и&nbsp;вернуть фонтан на&nbsp;проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека Снести все конструкции и вернуть фонтан на проспекте Чуй потребовал мэр Бишкека
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ Садыр Жапаров: После реформы ГКНБ станет настоящей спецслужбой, как прежний КГБ
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
23 февраля, понедельник
11:13
Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров бесхозных земель Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров...
11:13
США кратно увеличили число военных самолетов, размещенных на базах вокруг Ирана
11:09
В МИД КР считают российское приложение «Амина» упрощением для мигрантов
11:07
Бишкекчане жалуются на состояние арыков на отремонтированной улице Токтоналиева
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 февраля