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Подозреваемому в избиении гражданина Нигерии продлили срок содержания в СИЗО

Задержанному по подозрению в избиении гражданина Нигерии, который позже скончался от полученных травм, продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По ее данным, из ГУВД Бишкека прокуратура передала дело в ведение МВД.

Отмечается, что дело зарегистрировано в ЕРПП по статье 138 части 3 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК КР. Срок следствия и содержания подозреваемого в СИЗО продлили еще на месяц. Понадобились дополнительные экспертизы.

Напомним, 38-летнего гражданина Нигерии, уроженца Кадуны, убили в центре Бишкека 2 июля 2019 года. У погибшего директора языковой школы Тижжани Али Абубакара остались жена и две дочери.
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