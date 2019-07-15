В Нигерии призывают привлечь к ответу Кыргызстан за убийство Али Абубакара

Бывший сенатор Кадуны и известный нигерийский правозащитник Шеху Сани призвал правительство Нигерии привлечь власти Кыргызстана к ответственности за жестокое убийство Али Тиджани Абубакара в Бишкеке.

Правозащитник, комментируя убийство гражданина Нигерии в КР, написал в Twitter: «Наши челюсти кровоточат, а мы подставляем другую щеку. Рост количества убийств нигерийцев за рубежом вызывает тревогу. Федеральное правительство должно привлечь власти Кыргызстана к ответственности за жестокое убийство Али Тиджани Абубакара».

Our Jaws is bleeding and we are turning the other cheek.The rise in the killings of Nigerians overseas is becoming alarming.The FG must hold the Government of Kyrgyzstan to account over the brutal murder of Aliyu Tijjani Abubakar. — Senator Shehu Sani (@ShehuSani) July 13, 2019

Напомним, что 38-летнего гражданина Нигерии, уроженца Кадуны, убили в центре Бишкека 2 июля 2019 года.