В Нигерии призывают привлечь к ответу Кыргызстан за убийство Али Абубакара

Бывший сенатор Кадуны и известный нигерийский правозащитник Шеху Сани призвал правительство Нигерии привлечь власти Кыргызстана к ответственности за жестокое убийство Али Тиджани Абубакара в Бишкеке.
Правозащитник, комментируя убийство гражданина Нигерии в КР, написал в Twitter: «Наши челюсти кровоточат, а мы подставляем другую щеку. Рост количества убийств нигерийцев за рубежом вызывает тревогу. Федеральное правительство должно привлечь власти Кыргызстана к ответственности за жестокое убийство Али Тиджани Абубакара».
Напомним, что 38-летнего гражданина Нигерии, уроженца Кадуны, убили в центре Бишкека 2 июля 2019 года.