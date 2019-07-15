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Общество

В Нигерии призывают привлечь к ответу Кыргызстан за убийство Али Абубакара

Бывший сенатор Кадуны и известный нигерийский правозащитник Шеху Сани призвал правительство Нигерии привлечь власти Кыргызстана к ответственности за жестокое убийство Али Тиджани Абубакара в Бишкеке.

Правозащитник, комментируя убийство гражданина Нигерии в КР, написал в Twitter: «Наши челюсти кровоточат, а мы подставляем другую щеку. Рост количества убийств нигерийцев за рубежом вызывает тревогу. Федеральное правительство должно привлечь власти Кыргызстана к ответственности за жестокое убийство Али Тиджани Абубакара».

Напомним, что 38-летнего гражданина Нигерии, уроженца Кадуны, убили в центре Бишкека 2 июля 2019 года.
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