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В ГКНБ рассказали, почему вызывали на допрос дизайнера Никиту Тарасенко

В ГКНБ рассказали, почему вызывали на допрос дизайнера Никиту Тарасенко.

По их данным, 5 августа сотрудники ГСУ ГКНБ допросили Тарасенко в качестве свидетеля по факту совершения действий, разжигающих межрелигиозную вражду. До того он дважды вызывался на допрос.

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«Основанием для проведения досудебного производства послужили неоднократные публикации на личной странице Никиты Тарасенко в социальной сети Facebook, в которых автор высказывает личную неприязнь, антипатию к исламу, тем самым оскорбляет религиозные чувства мусульман. Данные публикации вызвали многочисленные комментарии интернет-пользователей негативного характера», — отметили в пресс-центре ГКНБ.

Сообщается, что 10 апреля факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство.

По сведениям госкомитета, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений и полностью соответствуют действующему законодательству.
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