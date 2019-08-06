В ГКНБ рассказали, почему вызывали на допрос дизайнера Никиту Тарасенко.
По их данным, 5 августа сотрудники ГСУ ГКНБ допросили Тарасенко в качестве свидетеля по факту совершения действий, разжигающих межрелигиозную вражду. До того он дважды вызывался на допрос.
Сообщается, что 10 апреля факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство.
По сведениям госкомитета, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений и полностью соответствуют действующему законодательству.