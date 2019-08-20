Дизайнера Никиту Тарасенко в очередной раз вызвали в ГКНБ

Компьютерного дизайнера Никиту Тарасенко вызвали сегодня вновь на допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, готовы результаты экспертизы по его постам в Facebook. Но подтверждают ли они, что в его публикациях содержится элемент разжигания межрелигиозной вражды, Никита Тарасенко не знает. «Обещали на допросе сказать. Пригласили к 16.00», — подчеркнул Никита Тарасенко.

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Ранее в ГКНБ сообщили, что 10 апреля факт разжигания межрелигиозной вражды зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство.

По сведениям госкомитета, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений и полностью соответствуют действующему законодательству.

Напомним, Никиту Тарасенко вызывали на допрос 2 августа и 5 августа.

Ранее он уже был на допросе в октябре 2018 года. Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуре, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.