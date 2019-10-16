Дизайнер Никита Тарасенко остается в статусе свидетеля. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

По его данным, досудебное производство по статье «Разжигание межрелигиозной вражды» УК КР продолжается. Информация в интересах следствия не разглашается. Сам Никита Тарасенко отметил 24.kg, что на допросы его больше не вызывали. В сентябре он по направлению ГКНБ проходил психиатрическую экспертизу.

Ранее в ведомстве заявили, что 10 апреля факт разжигания межрелигиозной вражды зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство.

По сведениям пресс-центра, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений. Ранее, в 2018 году, Никиту Тарасенко уже допрашивали по другой жалобе — одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.