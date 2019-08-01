Дизайнера Никиту Тарасенко повторно вызвали на допрос в ГКНБ

Дизайнера Никиту Тарасенко вызвали повторно на допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Дизайнер отмечает, что сотрудники спецслужб пытаются выяснить его адрес проживания через друзей и знакомых, поскольку сам он на звонки не отвечал. Когда Тарасенко все же ответил, звонивший сказал, что хочет записаться к нему на курсы по дизайну, и пытался узнать адрес. Только после настойчивых расспросов он признался, что является сотрудником ГКНБ и хочет вручить ему повестку. «Теперь сомневаюсь, что меня как свидетеля желают. Слишком настойчивые. Договорились завтра на 10.00», — добавил Никита Тарасенко.

Напомним, что на первый допрос Никита Тарасенко не попал, потому как проспал. В ГКНБ сообщали, что вызовут его повторно. Он проходит свидетелем по факту разжигания межрелигиозной розни.

Отметим, что ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.