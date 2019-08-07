«Вызвали припугнуть». Никита Тарасенко рассказал о допросе в ГКНБ

Дизайнер Никита Тарасенко на своей странице в Facebook рассказал, зачем его вызывали в ГКНБ. Он сообщил, что никаких постов, оскорбляющих чувства мусульман, не писал, как он считает. «Но я понимаю, что меня пока вызвали просто предупредить и припугнуть», — отмечает он.

По словам Тарасенко, есть ли в текстах элементы, направленные на разжигание межрелигиозной розни, должна установить экспертиза.

«Там были скрины всех моих постов, в которых было хоть одно слово, касающееся религии. В 2019 году вышла обновленная ст. 313 ч. 1. Советую ознакомиться. Там речь не только о религии, но и о межнаце и межрегиональной розни. Они ее ужесточили. Будьте аккуратнее», — написал Никита Тарасенко.

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Он добавил, что в своих постах не увидел ничего жестокого, но будет экспертиза, и ему грозит от пяти до семи лет. Ранее в ГКНБ сообщили, что 10 апреля факт разжигания межрелигиозной вражды зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство.

По сведениям госкомитета, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений и полностью соответствуют действующему законодательству.

Напомним, на первый допрос, назначенный на 26 июля, Никита Тарасенко не попал, потому как проспал. Его вызвали повторно 2 августа и 5 августа.

Отметим, ранее Никиту Тарасенко вызывали на допрос в октябре 2018 года. Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуру, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.



