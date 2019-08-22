ГКНБ КР: Никита Тарасенко остается свидетелем по делу о разжигании вражды

Дизайнер Никита Тарасенко остается в статусе свидетеля по факту разжигания межрелигиозной вражды. Об этом 24.kg сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, итоги экспертизы пока оглашены не будут в интересах следствия. Сам Тарасенко сказал, что сообщить подробности тоже не может, поскольку дал подписку о неразглашении.

Ранее в ГКНБ отметили, что 10 апреля факт разжигания межрелигиозной вражды зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство.

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По сведениям госкомитета, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений и полностью соответствуют действующему законодательству.

Напомним, Никиту Тарасенко вызывали на допрос 2 августа, 5 августа и 20 августа.

Ранее он уже был на допросе в октябре 2018 года. Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуре, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.