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Общество

Дизайнер Никита Тарасенко прошел психиатрическую экспертизу

ГКНБ отправил дизайнера Никиту Тарасенко на психиатрическую экспертизу. Информацию он подтвердил 24.kg. Доктор попросил его изобразить домик и человечка.

Рисунок Тарасенко выложил на своей странице в Facebook.

Отметим, что Никита Тарасенко проходит свидетелем по факту разжигания межрелигиозной вражды.

Ранее в ГКНБ заявили, что 10 апреля факт разжигания межрелигиозной вражды зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство. 

По сведениям госкомитета, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений и полностью соответствуют действующему законодательству. Никита Тарасенко ходит на допросы в ГКНБ. Он уже был на допросе в октябре 2018 года. 

Однако не в ГКНБ, а в Генпрокуратуре, куда поступило от госкомитета соответствующее заявление. Тогда одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.
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