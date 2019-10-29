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Общество

Дизайнер Никита Тарасенко сходил на очередной допрос в ГКНБ

Дизайнер Никита Тарасенко сходил на очередной допрос в ГКНБ. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, его допрашивают как свидетеля. Досудебное производство по статье «Разжигание межрелигиозной вражды» УК КР продолжается. Поменяется ли статус Тарасенко и будет ли ему вручено уведомление о подозрении, неизвестно. В ГКНБ ссылаются на тайну следствия.

В сентябре Никита Тарасенко по направлению ГКНБ проходил психиатрическую экспертизу.

Ранее в ведомстве заявили, что 10 апреля факт разжигания межрелигиозной вражды зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков. Проводится досудебное производство.

По сведениям пресс-центра, такие меры направлены на предупреждение и пресечение подобного рода преступлений. Ранее, в 2018 году, Никиту Тарасенко уже допрашивали по другой жалобе — одного из пользователей соцсетей возмутил мем о прогулке президента Сооронбая Жээнбекова по побережью Иссык-Куля.
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