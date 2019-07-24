Конфликт на границе. Состояние пострадавших средне стабильное

Состояние здоровья пострадавших во время столкновения на кыргызско-таджикской границе оценивается как средне стабильное. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
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Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. Жители таджикского села хотели установить флагшток около надписи «Ворух». Это возмутило граждан Кыргызстана. Стороны стали закидывать друг друга камнями и стрелять.
В результате конфликта пострадали местные жители, милиционеры и пограничники. Они госпитализированы в больницу Баткена. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения. Более 300 жителей села Ак-Сай эвакуированы в Баткен.