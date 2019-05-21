Взятки силовиков Кыргызстана. 11 фактов наглого вымогательства денег

В Бишкеке при получении взятки в 50 тысяч сомов задержали сотрудника Госкомитета национальной безопасности.

Чекист вымогал 350 тысяч сомов за прекращение проверки и уголовного дела о краже дорогостоящей картины из музея. Его водворили на гауптвахту Бишкекского гарнизона.

Это далеко не первый случай вымогательства со стороны сотрудников силовых структур за последнее время. 24.kg собрало факты, за что и у кого люди в погонах требуют взятки.

Вымогатели из военкоматов

Одним из самых коррумпированных органов оказался Госкомитет по делам обороны. Именно ему подведомственны военкоматы, сотрудники которых вымогают деньги не только у призывников.

Начальника отдела Ат-Башинского районного военкомата задержали при получении 30 тысяч сомов. Он вымогал 70 тысяч сомов за трудоустройство в подразделение военного комиссариата.

Начальник Таласского городского военного комиссариата полковник внутренней службы Ж.А. грозил уголовной ответственностью местному жителю. Чтобы закрыть глаза на уклонение от воинской службы, он требовал 25 тысяч сомов.

Сотрудник Иссык-Атинского районного военкомата вымогал деньги у матери слабовидящего призывника. Зная, что молодой человек не годен к срочной военной службе, он все равно требовал деньги. Его арестовали при получении 13 тысяч сомов. Но в итоге капитан получил условный срок.

Комендантский ковер

Комендант Генерального штаба Кыргызстана Эрмек Уралиев также оказался замешанным в коррупционном скандале. Его обвинили в вымогательстве 20 тысяч сомов у победителя тендера на поставку ковра.

Военнослужащий вины не признает. Его адвокат уверяет – события преступления не было, поскольку комендант находился в отпуске.

По словам юриста, поставщик, выигравший тендер, деньги получил, но ковер не отдал, а затем написал заявление.

Моя милиция меня не бережет

Милиционеры давно в лидерах среди фигурантов коррупционных дел. Несмотря на это, люди в погонах продолжают попадаться на взятках с завидным постоянством.

В феврале 2019-го АКС ГКНБ задержала подполковника милиции с поличным при получении взятки в $1,7 тысячи.

Следователь по особо важным делам следственной службы МВД вымогал деньги у фигуранта уголовного дела.

Идет следствие. За что конкретно правоохранитель вымогал деньги, пока неизвестно.

Заместитель начальника Жайылского РОВД вымогал $5 тысяч у инспектора, чтобы решить вопрос по ранее зарегистрированным материалам в Едином реестре преступлений и проступков досудебного производства. Его задержали при получении 40 тысяч сомов.

Начальника управления следственной службы МВД задержали с взяткой в $5 тысяч. Вместе с ним арестовали и следователя МВД. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки».

Задержанные вымогали деньги за изменение меры пресечения и прекращение уголовного преследования.

Прокурорские аппетиты

В апреле 2018 года сотрудники ГКНБ задержали начальника отдела по обеспечению полномочий в судах Генеральной прокуратуры Улана Чалбаева. Его поймали с взяткой в $200 тысяч. Прокурор вымогал $500 тысяч у сына бывшего депутата парламента Карганбека Самакова, чтобы смягчить ему приговор. Сейчас уголовное дело на стадии рассмотрения в суде.

Откупиться не получилось

Оказался под следствием и начальник передвижной механизированной колонны ГСИН. Только арестовали его не за вымогательство, а за дачу взятки в $3 тысячи за прекращение доследственной проверки.

Ранее оперативники выявили в мехколонне факты злоупотребления должностным положением, присвоения и растраты вверенного имущества.

Вымогают все, кто может

В марте 2018 года при получении взятки в $5 тысяч задержан сотрудник Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями.

Финполовец в сговоре с членами ОПГ вымогал $15 тысяч у китайского предпринимателя. Взятка предназначалась для того, чтобы прекратить проверку по заявлению, которое подал бывший бизнес-партнер.