ГКНБ сообщает, что 8 августа задержан житель Араванского района К.И.Р. по факту дачи взятки сотруднику государственного управления «Кадастр» в размере 150 тысяч сомов.

Фото ГКНБ. В Араванском районе задержан житель за дачу взятки сотруднику «Кадастра»

По данным следствия, К.И.Р., житель села Тепе-Коргон, незаконно построил торговый центр площадью 2 тысячи квадратных метров в водоохранной зоне. Араванское районное управление архитектуры и департамент государственного архитектурно-строительного контроля Ошской области, по предварительной информации, выдали разрешительные документы на эксплуатацию здания с нарушением законов.

Кроме того, задержанный пытался получить разрешения, ссылаясь на связи с высокопоставленными чиновниками и якобы планируемое участие президента в открытии торгового центра.

Задержанный водворен в ИВС. Продолжается проверка законности выдачи разрешительных документов и возможной ответственности государственных органов.