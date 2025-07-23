В Кызыл-Кие задержан старший инспектор налоговой службы за взятку

Фото МВД. В Кызыл-Кие задержан старший инспектор налоговой службы по подозрению во взяточничестве — МВД

В органы внутренних дел обратился гражданин С.А., который сообщил о вымогательстве денежных средств со стороны должностного лица. По информации МВД КР, старший инспектор Кызыл-Кийского городского управления Государственной налоговой службы при Министерстве финансов П.С. в ходе проверки магазина строительных материалов потребовал взятку в размере 200 тысяч сомов. Инспектор якобы заявил предпринимателю, что сумма налога составит около одного миллиона сомов, однако за 200 тысяч сомов пообещал «урегулировать» вопрос.

По данному факту Следственной службой ОВД города Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело по статье 342 УК КР «Получение взятки». В ходе расследования было установлено, что подозреваемый получил требуемую сумму, но позже, опасаясь ответственности, решил вернуть деньги.

22 июля 2025 года в Кызыл-Кие старший инспектор был задержан с поличным сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД КР в момент передачи обратно предпринимателю $2 тысячи 200.

В настоящее время продолжаются следственные действия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.